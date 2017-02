Bij tomaten is het kiezen tussen knauwers en ploffers

'De Tasty Tom was in de jaren negentig een regelrechte sensatie', zegt Ton Janssen. De tomatenteler zette in 1994 het tomatenmerk in de markt, toen het imago van de Nederlandse tomaat een dieptepunt had bereikt en in Duitsland tot 'Wasserbombe' was bestempeld. Janssen was de eerste die een tomaat een merknaam gaf en bouwde Tasty Tom uit tot een populair consumentenmerk.



Janssen kocht indertijd de rechten op van deze tomaat die was ontwikkeld door Enza Zaden in Enkhuizen en gaf er een naam aan 'zoals dat bij appels al heel gewoon was'.