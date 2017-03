Zijn windmolens wel zo goed?

Afgelopen zaterdag was er een hartverscheurende documentaire op televisie te zien over het Groningse gas en de gevolgen. Net zo'n film, maar dan anders uiteraard, is komende zaterdag te zien over Friesland. Voor Onderstroom volgde onafhankelijk filmer Jeroen Hoogendoorn ruim drie jaar een klein clubje Friezen dat probeerde een fatsoenlijke oplossing te vinden voor de Haagse opdracht om in Fryslân zo'n vijftig windmolens van 180 meter hoog te plaatsen. De les is dezelfde als in Groningen: als het grootkapitaal en de Haagse politiek het eens zijn, kun je hoog en laag springen, maar veranderen zal er niets.