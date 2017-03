Waarom Scarlett Johansson elke keer weer in een sciencefictionfilm opduikt

Als je eenmaal een vrouwelijke cyborg verzint, waarom dan niet in de vorm van Scarlett Johansson? Goeie vraag, vond de Japanse manga-grootheid Mamoru Oshii. 'Wat zou er überhaupt op tegen kunnen zijn?', schreef de 65-jarige regisseur van de animatieklassieker Ghost in the Shell (1995) vorige week in een e-mail aan entertainmentwebsite IGN. Men had hem verzocht te reageren op de 'controverse' over de nieuwe Hollywoodbewerking van de Japanse strip, en de in nieuwsberichten opgepikte kritiek op de keuze voor de 32-jarige hoofdrolspeelster Johansson.