Voir du pays, 0,03 seconde en The Radical Eye

6. Beeldende kunst: Barbaren en Wijsgeren, het beeld van China in de Gouden Eeuw

t/m 20/8 in het Frans Hals Museum, Haarlem.



De Hollanders waren niet de eerste Europeanen in China, maar toen er in de 17de eeuw eenmaal met China gehandeld werd, raakten de Lage Landen wel diep onder de indruk. Niet alleen wilde iedereen Chinees porselein in huis, ook de Chinese cultuur sloeg aan: in 1675 was de eerste vertaling van de beroemde Gesprekken van filosoof Confucius een Nederlandse. Ook China kreeg, uiteindelijk, interesse in de westerse wetenschap. In Haarlem wordt de wederzijdse invloed en beeldvorming zichtbaar.



Wieteke van Zeil