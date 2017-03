Voer eens een homoseksueel stel op

Het was een opvallende opmerking die wereldwijd werd opgepikt. Regisseur Bill Condon had in homotijdschrift Attitude laten vallen dat een van de personages in Beauty and the Beast, LeFou, twijfelt aan zijn geaardheid. En dat de film zou eindigen met een 'mooi, exclusief homomoment'.



Wat dat inhield, dat wist toen nog bijna niemand. Maar de hoofdredacteur riep de aanwezigheid van een homoseksueel personage in een Disneyfilm meteen uit tot een 'keerpunt'. Waarna een evangelist prompt besloot op te roepen tot een boycot en een bioscoop in Alabama de film weigerde te programmeren.