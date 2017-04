Twee maanden bivakkeren in de Colombiaanse jungle voor de perfecte filmopname

Twee maanden bivakkeerde regisseur James Gray met zijn filmcrew in het regenwoud in het noorden van Colombia, om de junglescènes van zijn avonturenfilm The Lost City of Z op te nemen. Een decor ver buiten het bekende straatje van de 48-jarige Amerikaan uit Queens in New York, die naam maakte met een reeks in die stad gesitueerde misdaadverhalen (Little Odessa, We Own the Night) en liefdesdrama's (Two Lovers, The Immigrant).