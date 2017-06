Stop met zeuren over dat kittige pakje, Wonder Woman is feministisch icoon

Na twaalf Batman-films en negen Superman-films durfde Hollywood het in 2017 aan: een blockbuster over Wonder Woman. Met succes. Bezoekersrecords worden gebroken en de lovende recensies bejubelen amazone Diana Prince als feministisch boegbeeld. Opmerkelijk, want over Wonder Woman zijn de meningen al sinds haar creatie in 1941 sterk verdeeld.



Vorig jaar nog kwamen medewerkers van de Verenigde Naties in opstand tegen haar benoeming als ambassadeur voor de rechten van vrouwen, omdat ze een geseksualiseerde vrouw zou zijn 'met grote borsten, onrealistische lichaamsproporties, gekleed in een strak, glimmend pakje'.