Silence is Scorsese's bedevaart

Noem het een wonder: Martin Scorsese die zijn nieuwste film mocht voorvertonen in het Vaticaan. Dertig jaar geleden nog werd zijn jezusfilm The Last Temptation of Christ (1988) in de ban gedaan door rooms-katholieke hoogwaardigheidsbekleders, vanwege een scène waarin de heiland (gespeeld door Willem Dafoe) het aanlegt met Maria Magdalena. Duizenden boze Amerikaanse katholieken gingen toen de straat op, bioscoopketens weigerden de film te vertonen en een radicale katholieke groepering stak een 'afvallig' Parijs' theater in de fik, waarbij enkele zwaargewonden vielen.