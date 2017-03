Rond de Oscars zijn het drukke tijden voor Hollywood-psychologen

Voor u en mij is het weer business as usual. De Oscarjurken bekeken, uitgebreid gesproken over de pijnlijke verwarring aan het einde van de ceremonie en dóór met het leven. Maar niemand staat stil bij het stille leed dat zich momenteel in Hollywood voltrekt. Het is namelijk dag vier na de uitreiking en dat is een beruchte. Dan valt iedereen in een diep, zwart post-Oscar-gat. Sterrentherapeut Phil Stutz ontwikkelde er de 96-Hour Academy Awards Principle voor: hij vertelt zijn cliënten dat, Oscar of niet, het leven weer net zo 'zuigt' als anders, niemand meer weet wie je bent (zeker in het geval van de producenten of scenaristen) en dat ze daarmee moeten leren omgaan.