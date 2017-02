Popcorn in plaats van prozac

Ik ben supernormaal, dat weet iedereen. Een uiterst uitgebalanceerd, stabiel persoon. Ooit was ik gekker. Ik had een angststoornis, was overal bang voor, durfde niets, ook niet in therapie. Ik ging pas naar een therapeut nadat ik de film Ordinary People had gezien. Dat leverde ernstige oogincontinentie op. Projectieljanken, man. Ik sproeide de tranen vanachter mijn wimpers zo tegen het scherm. Wat een ervaring was dat! Ik herkende me totaal in de hoofdpersoon, een ongelukkige, ongemakkelijke tienerjongen, die net als ik niet in therapie wil, maar toch gaat.