Musicalsterren hoeven niet per se nachtegaaltjes te zijn

Arme Pierce Brosnan. Wat had hij zich manmoedig maar hopeloos door de liedjes heengeworsteld in Abba-musical Mamma Mia! (2008). Hoe intens - of gepijnigd - heeft hij SOS geprobeerd te zingen en When All is Said and Done. Het resultaat? De voormalige 007 werd mikpunt van spot en zijn dappere pogingen leverden hem zelfs een Razzie-award op voor slechtste mannelijke bijrol.



Vergeven, vergeten? Deze week was er goed nieuws voor de liefhebbers van billenknijpmomenten en slecht nieuws voor de mensen met groot empathisch vermogen: juli 2018 komt er een Mamma Mia 2 (Here We Go Again), met dezelfde cast.