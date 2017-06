Millennium-acteur Michael Nyqvist overleden

Zoals dat vaker gaat met internationaal doorgebroken Europese acteurs, werd Nyqvist vervolgens door Hollywood gecast als schurk. Zo speelde hij de naar nucleaire oorlog strevende tegenstander van Tom Cruise in Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011) en mocht hij als maffioso in de clinch met Keanu Reeves in John Wick (2014).



De geboren Zweed kende een ongewone jeugd, die hij beschreef in zijn autobiografie: hij was als baby afgestaan door zijn Zweedse moeder en Italiaanse vader en groeide op in een weeshuis. Nyqvists Scandinavische acteercarrière begon bij het toneel en in tv-series. Zo was hij eind jaren negentig onder meer te zien in de Scandinavische detectiveserie Beck. Als speelfilmacteur viel hij op als bozige en drankzuchtige echtgenoot in Lukas Moodyssons communefilm Together uit 2000. Ook speelde hij de hoofdrol van dirigent die na een hartaanval terugkeert naar zijn Zweedse geboortedorp in het voor een Oscar genomineerde As It Is in Heaven van Kay Pollak, een kolossale arthousehit uit 2004.



Er staan in 2017 en 2018 nog verscheidene releases gepland van films waaraan Nyqvist bijdroeg. Zo speelt hij een bisschop in het drama Radegund van Terrence Malick en een Russische kapitein in de actiefilm Hunter Killer. Ook zal hij nog te zien zijn in Kursk van Thomas Vinterberg, over de ramp met de Russische onderzeeër. Nyqvist laat een vrouw en twee kinderen na.