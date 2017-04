Mike Mills maakte een film over zijn moeder: 'Vrouwen zijn zo ondervertegenwoordigd'

Dit is Dorothea: geboren in 1924, vlak voor de grote economische depressie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wil ze piloot worden, maar eenmaal klaar met de opleiding is de oorlog alweer voorbij. Dorothea gaat werken, trouwen en weer scheiden en dan is het 1979 en heeft ze een 15-jarige zoon, die ze alleen opvoedt. Ze vindt dat die zoon, Jamie, niet naar school hoeft als hij daar geen zin in heeft, dus schrijft ze absentiebriefjes voor hem: 'Jamie is te laat want hij heeft een klein vliegtuigongeluk gehad.