Met mensen als Trump is de Bondboef realiteit geworden

Hij komt eraan, de 'periode-Trumpfilm'. De man was nog geen week president en het eerste script dat inspeelt op de politieke situatie belandde in een biedingsoorlog, gewonnen door filmmaatschappij Universal. Little America, geproduceerd door bombastliefhebber Michael Bay, gaat volgens The Hollywood Reporter over een nachtmerrie van een toekomst, waarin een Trump-achtige president Amerika bankroet laat gaan, schuldeiser China de boel overneemt en Amerika verandert in een getto.



Het is een soort eigentijdse Escape from New York, volgens bronnen. Eerder sci-fun dan sci-fi, al is het de vraag of mensen hierom kunnen lachen over een jaar of wat, als de film af is.