Met Golden Globe heeft Verhoeven eindelijk grote Amerikaanse filmprijs te pakken

Politiek vuurwerk

Zien: sneer naar Trump en triomf voor Verhoeven Meryl Streep haalt in een politieke speech uit naar Trump, Ryan Gosling prijst zijn echtgenote en twee Golden Globes voor Paul Verhoevens Elle. De Golden Globes in vijf momenten.

Het politieke vuurwerk kwam van actrice Meryl Streep die de Cecil B. DeMille Award voor haar hele oeuvre in ontvangst nam. Streep, actief in de campagne om Hillary Clinton het Witte Huis in te helpen, gebruikte haar dankwoord om Trump aan te vallen, hoewel zijn naam niet een keer genoemd werd. 'Het instinct om mensen te vernederen door iemand in een publieke functie, met zo veel macht, dringt door in het leven van alle mensen, omdat het een vorm van toestemming is voor dergelijk gedrag. Gebrek aan respect nodigt gebrek aan respect uit, geweld roept geweld op.' Ze begon haar speech met de opmerking dat de aanwezigen bij de Golden Globes, georganiseerd door de Hollywood Foreign Press, tot de meest aangevallen segmenten van de Amerikaanse samenleving behoren: 'Think about it: Hollywood, foreigners and the press.' Ze wees erop dat Hollywood een plek is waar mensen uit alle windstreken samenkomen. En als je die eruit gooit 'dan hou je niet veel meer over dan football en mixed martial arts'.