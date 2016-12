Meester-cineast met kritiek op Italiaanse maatschappij

Toen de 26-jaar oude Marco Bellocchio in 1965 debuteerde als regisseur, wist hij precies hoe hij het publiek op de ziel moest trappen. Zijn eersteling Fists in the Pocket (I pugni in tasca) wijdde hij geheel aan een ontaard gezin, vegeterend in een villa waar het gist van de inertie, incest en agressie.



Zelden werd het cliché van de hechte Italiaanse familie zo grondig afgerost als in Fists in the Pocket, dat gerestaureerd en wel weer te zien is in de Nederlandse filmtheaters.