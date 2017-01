Lynch zou Lynch niet zijn als hij niet ook vragen onbeantwoord laat

Als peuter vond hij niets heerlijker dan in een modderpoel te zitten. Het gevoel van natte blubber in je handen: idyllisch. Toen hij ouder werd, liet zijn vader hem zien hoeveel insecten er krioelden in het gras, als je een stuk hout optilde. Een fascinatie was geboren.



Het is niet moeilijk een rode draad te ontdekken in de verhalen die David Lynch vertelt in de documentaire David Lynch: The Art Life. De film van Jon Nguyen, Olivia Neergaard-Holm en Rick Barnes, te zien op het IFFR, gaat over de jeugdjaren van de 71-jarige filmmaker en biedt een interessant kijkje in zijn psyche.