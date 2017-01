Kijker behoorlijk creatief bij bevestiging wereldbeeld

Een paar dagen geleden twitterde meester der horror John Carpenter (regisseur van onder andere Halloween en The Thing), een mysterieus berichtje: 'They Live gaat over yuppies en ongebreideld kapitalisme. Het heeft niets te maken met de hegemonie van de Joden - dat is laster, en een leugen.'



Eh, wat? Waarom voelde Carpenter zich opeens geroepen zijn satirische horrorfilm uit 1988 uit te leggen? In They Live vindt een man bij toeval een bril, wat erin resulteert dat hij de wereld om hem heen ziet zoals hij werkelijk is: buitenaardse wezens runnen de boel en proberen de mens te knechten via geestdodende televisieprogramma's.