Is Brimstone dan eindelijk een feministische western?

Nog voordat Liz, de heldin van Brimstone, in beeld is, vertelt een voice-over al wat voor vlees we in de kuip hebben. Een warrior, noemt een meisjesstem haar, een strijder.



Gelukkig maar. Hoe kan zo'n jonge vrouw zich anders staande houden in de maatschappij van Brimstone? Regisseur en scenarist Martin Koolhoven schetst het Amerika van zo'n honderdvijftig jaar geleden als een plek waar maar weinig mededogen is voor vrouwen. In deze wetteloze wereld, waar nieuwkomers al ploeterend een bestaan proberen op te bouwen, horen vrouwen hun mannen zwijgzaam te gehoorzamen.