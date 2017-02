Hoe een dubbele envelop de strak georganiseerde Oscar-show ruw verstoorde

Hoe dat heeft kunnen gebeuren, wordt onderzocht. Opvallend genoeg vroeg The Huffington Post enkele dagen geleden nog aan Martha Ruiz wat er zou gebeuren als er een fout zou worden gemaakt en de verkeerde persoon een Oscar zou krijgen. 'Onmogelijk', zei de accountant van PricewaterhouseCoopers toen. PricewaterhouseCoopers heeft inmiddels publiekelijk zijn excuses aangeboden.



Op social media heeft de blooper tot tal van reacties geleid. Zo liet komiek Billy Crystal, die in het verleden negenmaal de Oscarceremonie presenteerde, weten dat hij een soortgelijke ontknoping had gehoopt bij de Amerikaanse verkiezingen. Ook andere Twitteraars opperden dat als Moonlight alsnog tot beste film was gekozen dat ook kon met Hillary Clinton als Amerikaanse president in plaats van Donald Trump.



Uiteraard zijn er ook verwijzingen naar de mogelijke hand van de Russische president Poetin en Russische hackers in de bizarre ontknoping van de Oscars. Regisseur M. Night Shyamalan, bekend om zijn onwaarschijnlijke plotwendingen in het slot van films als The Six Sense en Unbreakable, liet weten dat hij het einde van de Oscar-uitreiking heeft geschreven.



'Zelfs in dromen gebeurt dit niet, maar het is waar', zei de verbaasde regisseur van Moonlight Barry Jenkins toen hij alsnog de Oscar voor beste film mocht ontvangen. Een schrale troost voor de cast en crew van La La land, een film over dromen, voor wie de avond eindigde in een kleine Oscarnachtmerrie.