Hoe een animatiefilm 22 jaar later een scienfiction-klassieker werd

Toen Ghost in the Shell van Mamoru Oshii in 1995 in première ging, werd de Japanse animatiefilm vooral opgepikt door een select groepje liefhebbers van de gelijknamige strip waarop de film was gebaseerd. Ietwat vergezochte, nerderige sciencefiction was het, over een anti-cyberterrorisme-eenheid die in een toekomstige metropool achter een mysterieuze hacker aanjaagt. De hoofdrol was voor een vrouwelijk ogende robot met het lijf en brein van een mens, die voelt en denkt als een mens, maar zich volledig realiseert dat haar lichaam in een fabriek is gemaakt.