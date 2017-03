Hoe de ontblote borsten van Emma Watson haar geloofwaardigheid als feminist in gevaar brachten

Emma Watsons geloofwaardigheid als feminist lag deze maand even onder vuur. Aanleiding was een fotosessie voor Vanity Fair. Watson (26) werd voor het Amerikaanse blad geïnterviewd over haar rol als Belle in de live-action hervertelling van het Disney-sprookje Beauty and the Beast. Op de meeste foto's is de actrice in weinig onthullende en hoogsluitende designkleding gestoken. Maar op één foto draagt Watson enkel een gehaakte bolero van Burberry, die discreet over haar schouders valt: geen tepel te zien, wél dat ze borsten heeft.