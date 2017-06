Het regent treinen en boten op IJburg in de internationale sciencefictionspeelfilm Kill Switch, die deze week uitgaat in de Nederlandse bioscoop. Realistisch en verwoestend ploffen ze vanuit de lucht neer in de Amsterdamse vinexwijk. Het is geen statement, bezweert regisseur en visuele-effectenmaker Tim Smit (32). 'Helemaal niet. Ik zocht gewoon een plek buiten het centrum, waar de huizen wat moderner zijn: het speelt in de toekomst.'



Hij filmde ook in het centrum van de hoofdstad, dat in Kill Switch is geëvacueerd.