Het geheime rood van de Oscar-loper

Het is eigenlijk meer bourgogne. De exacte kleur is misschien wel het grootste geheim van Hollywood. 'Academy Red' noemt het bedrijf Signature Systems de kleur van het nylontapijt voor de Oscars. Een kleur, exclusief voor het prijzengala van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die de acteurs en actrices nog meer zou flatteren. Het tapijt zou afkomstig zijn uit een geheime fabriek in Dalton (Georgia), de 'Tapijthoofdstad van de wereld'.



Of het Stone en Gosling interesseert? Het lijkt waarschijnlijker dat ze liever in de voetsporen treden van Elizabeth Taylor en Burt Lancaster. Zij waren in april 1961 de eerste Hollywood-sterren die over de beroemde rode loper liepen en vervolgens de Oscars voor beste acteur en beste actrice ontvingen.



Opmerkelijk verschil: Stone en Gosling zullen eerst die ene kledingvraag op de rode loper moeten beantwoorden die jaren later door comediénne Joan Rivers werd geïntroduceerd: 'Who are you wearing?'