Golden Globes fijne opsteker voor tanende Franse cinema

Gemopper

Over de kwaliteit en de internationale uitstraling van de Franse film wordt echter regelmatig gemopperd. De best bezochte Franse film was de komedie Les Tuche 2: le rêve américain, over een bescheiden familie wier leven ingrijpend verandert na het winnen van 100 miljoen euro in de lotto. Een andere blockbuster, Camping 3, wordt evenmin tot de hoogtepunten van de Franse cinematografie gerekend.



Anderzijds zijn er veel routineuze producties die weinig publiek trekken en alleen gemaakt kunnen worden omdat ze later met subsidie op televisie worden vertoond. 'Tussen de auteursdrama's waarvan het prestige bij een zekere pers wordt veroorzaakt door de verveling die zij oproepen en de populaire komedies van professionals die geld willen verdienen, is de keuze mager', schreef Le Figaro onlangs in een commentaar. In die situatie is een commercieel en artistiek succes als Elle zeer welkom, ook al is de regisseur een Nederlander.