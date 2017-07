Gekke cowboy, keiharde kolonel of gewetenloze seriemoordenaar - acteur Woody Harrelson is het allemaal

Ditmaal speelt hij een soort kolonel Kurtz, naar dat mysterieuze personage van Marlon Brando in Apocalypse Now met zijn afvallige koninkrijkje in Cambodja. Woody Harrelson (55) staat dan ook gewoon op de rol als: Colonel, dan begrijpen we de verwijzing wel. Vanuit zijn eigen enclave neemt de Colonel het in War for the Planet of the Apes op tegen de wraakzuchtige apenvoorman Caesar en zijn kornuiten. De Colonel doet dat voor de mensheid. Hij scheert zijn hoofd kaal, net als Brando.