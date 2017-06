Filmhonden en hun onvermijdelijke dood

Je voelt het zodra Stanley, de hond die vanaf deze week zijn opwachting maakt in horrorfilm It Comes at Night, waarschuwend blaft richting het bos: die haalt de aftiteling niet. Een spoiler? Een spoilertje hooguit, want voor het verhaal zijn sterfgevallen als deze niet van groot belang. Waar filmhonden verschijnen, ligt levensgevaar op de loer. De hondendood is zelfs zo'n klassieke zet, dat sommige hondenliefhebbers de spanning liever vermijden en vooraf op doesthedogdie.com kijken. Hier zie je aan de hand van hondjes-emoji of de hond ongedeerd blijft, gewond raakt, of sterft.