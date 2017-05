Expositie over het leven van Martin Scorsese maakt filmillusie aanraakbaar

Niet alles reisde mee: de hanekam die taxichauffeur Travis (Robert De Niro) droeg in Taxi Driver bleef achter in de vitrine van het American Museum of the Moving Image in New York. Ingeklemd tussen die andere hoogtepunten uit de Amerikaanse filmhaargeschiedenis: de pruik van Meryl Streep uit Sophie's Choice en die van Elizabeth Taylor uit Cleopatra.



Het hindert niks.



Er vloog een lading Scorsese-weelde naar Amsterdam voor de grote overzichtstentoonstelling van de Amerikaanse cineast, die vanaf 25 mei te bezichtigen is in het Amsterdamse filmmuseum Eye.