Oscarorganisatie zegt sorry en PricewaterhouseCoopers wijst schuldige aan voor blunder

Een historische blunder: de Oscars in acht hoogtepunten De Oscar-avond eindigde in een chaotische climax toen Moonlight toch bleek te zijn uitgeroepen tot beste film. De aankondiging volgde kort op een fout van de organisatie die eerst La La Land winnaar noemde. Tijdens de 89ste editie van de Academy Awards werden 24 Oscars uitgereikt. De Volkskrant zet acht hoogtepunten op rij.

In een verklaring stelt de Academy of Motion Picture Arts and Sciences 'ten zeerste de fouten te betreuren die zijn gemaakt tijdens de presentatie in de categorie beste film. We bieden excuses aan aan de cast en crew van La La Land en Moonlight, voor wie het moment enorm is aangetast. We prijzen de enorme waardigheid die zij toonden onder de omstandigheden.'



The Academy biedt ook verontschuldigingen aan aan de twee acteurs die de verkeerde envelop in handen kregen. 'Aan alle betrokkenen - inclusief onze presentatoren Warren Beatty en Faye Dunaway, de filmmakers en onze wereldwijde fans - onze excuses.'



De Oscarorganisatie zegt in de verklaring ook dat het een onderzoek is gestart en evalueert welke stappen zullen volgen. The Academy benadrukt in de verklaring dat PricewaterhouseCoopers alle verantwoordelijkheid op zich heeft genomen voor het falen van het protocol.