Eindelijk weer een film over Suriname

De Surinaamse film bestaat niet. Deze vaststelling is niet op zijn Máxima's bedoeld, alsof er zo'n diversiteit aan films met een Surinaams karakter zou zijn dat we die tekort zouden doen door erover te spreken als één afgebakende filmsoort. Ze dient letterlijk te worden opgevat.



Er is weinig film uit of over Suriname, en door of met Surinamers. Of, nauwkeuriger: er zijn niet veel speelfilms met bioscooppotentie, films die je graag nog een keer zou willen terugzien, films die de wereld over gaan - of zouden moeten gaan.