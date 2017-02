Oscars voor bijrollen naar Viola Davis en Mahershala Ali

Zij kreeg het beeldje voor haar vertolking in Fences, een drama over een donker Amerikaans gezin in de jaren vijftig. Het was de derde maal dat Viola Davis genomineerd werd voor een Oscar. Eerder maakte zij kans op het beeldje voor de films The Help and Doubt. Davis was veruit favoriet voor de prijs; eerder won de actrice ook al een Golden Globe en een SAG Award voor de film.



Davis speelde de rol ook al eerder in de toneelversie van Fences op Broadway. Ook acteur Denzel Washington maakt kans op een Oscar voor zijn rol in de film. Davis is bij het grote publiek vooral bekend dankzij haar hoofdrol in hitserie How to get away with Murder, waarin ook Famke Janssen een bijrol vertolkt.