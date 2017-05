De Eetclub geweigerd op Oegandees filmfestival om 'verheerlijken' homoseksualiteit

Dat meldt het filmfestival op haar Facebookpagina. In de toelichting van de raad valt te lezen welke filmpassages (per minuut genoemd) homoseksualiteit tonen of over homoseksualiteit spreken. Homoseksualiteit verheerlijken is een 'strafbaar feit' en tegen 'Oegandese waarden', schrijft de raad. Andere genoemde bezwaren zijn de 'steamy sex scenes', innig zoenen in het bijzijn van kinderen, schelden, en roken door vrouwen. 'De vrouwen vormen een 'eetclub' die in werkelijkheid een soort bordeel is', luidt een van de conclusies in de toelichting.