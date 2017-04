Consequenties van interraciaal ongemak vormen het hart van horrorfilm Get Out

Ik kan een ongemakkelijke situatie best waarderen. Ik vermaakte me dus prima op het feestje in - om privacyredenen veranderden we de naam - Bloemendaal, waar ik was met mijn allerbeste vriend, diplomatenzoon, opgegroeid in de aanstellerig nette Parijse wijk Neuilly, dandyesk gekleed, en, als Senegalees van geboorte, betrekkelijk donkerbruin, met zoals de Fransen zeggen een boule à zero, een glanzend kale schedel.