Blanchett toont dertien gezichten in kunstbeschouwende wake-upcall

Dat Cate Blanchett vele gezichten heeft, is geen nieuws. Je hoefde haar maar te zien als Bob Dylan-incarnatie in I'm Not There, als koel-maar-zwoele dame in Carol, als warrig heethoofd in Blue Jasmine of als elfenkoningin in The Lord of the Rings om die conclusie te kunnen trekken. De Australische actrice houdt van afwisseling en is ongekend veelzijdig. Niet voor niets won ze al twee Oscars en talloze andere prijzen.