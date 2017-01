Amazon, Netflix en Google vernieuwen Oscarnominaties

Ouderwets in de bioscoop

De Oscars: La La Land genomineerd voor recordaantal Oscars La La Land is de grote kanshebber op de Oscars dit jaar. De musical haalde veertien nominaties binnen, waarmee het nominatierecord van All about Eve en Titanic geëvenaard werd. La La Land versloeg wel het musicalrecord dat in bezit was van Mary Poppins, met nominaties voor Emma Stone, Ryan Gosling, regisseur Damien Chazelle en maar liefst twee songs (Audition en City of stars). Lees hier meer.

Hoewel traditionele distributeurs de hete adem in de nek zullen voelen, is Amazons strategie een curieuze mix van modern en ouderwets. Amazon gooit zich vol op de streamingtechnologie, maar houdt tegelijkertijd ouderwetse Hollywoodnoties in acht. De onlineverkoper brengt films eerst in bioscopen uit en daarna pas online, in tegenstelling tot Netflix dat zijn creaties tegelijkertijd online beschikbaar maakt. Amazon maakt zich op deze manier geliefd bij filmtheaters. Het zorgt ook voor een grotere zichtbaarheid bij het de bioscoopgangers, onder wie degenen die over de Oscarnominaties beslissen.



Amazon deed op deze manier wat Netflix vorig jaar niet lukte. Het door Netflix gekochte Beasts of No Nation kreeg, tegen all verwachtingen in, geen enkele nominatie in 2016. Mogelijk was die film met een eerdere bioscooprelease ook genegeerd, maar de strategie van Amazon krijgt momenteel alle lof.



Netflix loopt nog steeds voor wat betreft series. Amazons Prime Video heeft een aantal bekende titels, zoals The Man in the High Castle en The Grand Tour, maar die tweede (met Jeremy Clarkson) is voorlopig vooral bekend vanwege de grote hoeveelheid illegale downloads. Netflix kan daar de hitseries Stranger Things, The Crown, Luke Cage en 3% tegenover zetten.