Acteerlegende John Hurt (77) nam rollen aan waarover andere acteur zou aarzelen

Hoe het Hurt Wallen, diepe groeven, 'laat-maar-waaien-baard' en inmiddels al 74. Toch speelt de Brit John Hurt in een van de hipste sciencefictionfilms van dit moment. Lees hier het interview. John Hurt in The Naked Civil Servant. © ANP

Hurt zette door en leerde het vak, dankzij een studiebeurs en de verkoop van naaktportretten van zijn vrienden, op de Royal Academy of Dramatic Arts. Zijn methode was klassiek: acteren was voor hem simpelweg spelen en zijn fantasie gebruiken.



Hurt, ook werkzaam als theateracteur, begon in de filmwereld met The Wild and the Willing (1962), en brak door in 1966 met A Man for All Seasons. Maar de rol die zijn carrière bepaalde was die van Quentin Crisp in The Naked Civil Servant. Hurt speelde een flamboyant homoseksueel icoon, op de Britse televisie, terwijl homoseksualiteit destijds in Engeland nog illegaal was.



Hem werd van alle kanten voorspeld dat dit het einde van zijn loopbaan zou betekenen, maar het tegenovergestelde gebeurde. Hurt kreeg juist meer opmerkelijke rollen aangeboden: ingewikkelde, gelaagde personages waarover andere acteurs zouden aarzelen. Hij werd gecast als heroïneverslaafde in Midnight Express en Merrick in The Elephant Man - twee rollen waarmee hij een Oscarnominatie verdiende. Met zijn rol in Midnight Express won hij een Golden Globe.