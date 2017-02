Aantal films met muzikant in hoofdrol groot op Berlinale

Echte hoogvliegers zijn er tijdens de eerste dagen van de Berlinale nog niet te ontdekken, maar de eerste trend in de competitie is wel gesignaleerd: het aantal films met een muzikant in de hoofdrol is tot nu toe opvallend groot. En het fascineert hoe hun muziek in elke film iets anders betekent. En hoever deze filmmuzikanten zijn verwijderd van de warme nostalgie van de recente succesmusical La La Land bovendien. Wie door die film eventueel in de veronderstelling verkeerde dat zingende personages vanaf nu garant staan voor ouderwets escapisme, belandt in Berlijn met beide voeten op de grond.