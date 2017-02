100 jaar De Stijl in Den Haag en Ed van der Elsken in Amsterdam

6 Fotografie: Ed van der Elsken: De verliefde camera. Stedelijk Museum, Amsterdam. T/m 21 mei

Hoe deed Ed van der Elsken dat toch - doordringen tot de ziel van de mensen voor zijn camera? Het antwoord ligt besloten in de grote tentoonstelling over de beroemde fotograaf in Stedelijk Museum in Amsterdam - het grootste overzicht van zijn werk in 25 jaar. Van der Elsken (1925-1990) was brutaal, ontwapenend, provocatief, soms intimiderend en voor niemand bang, zo blijkt ook uit de talrijke filmpfragmenten die in De verliefde camera worden getoond.



