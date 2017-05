'Ik weet dat ik iemand zou kunnen vermoorden. Voor Walter White haalde ik inspiratie uit mijzelf'

Bryan Cranston zit in Oregon, in het noordwesten van Amerika, waar hij net klaar is met de opnamen voor zijn nieuwste film - en dan is hij er ook echt klaar mee. Hup, naar huis, naar zijn vrouw en dochter in Los Angeles. Hoe mooi ook, dat acteren, hij is altijd blij als het voorbij is. 'Ik houd van mijn werk, van het filmen en de festivals, maar het is allemaal zo openbaar en sociaal.