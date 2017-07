Zzp'ers verdienen steeds meer, maar verzekeren en pensioen opbouwen blijft te duur

Ilse van der Stoep (52), tekstschrijver, Broodfonds Eemland

Er gelden allerlei uitsluitingen, zo is een burn-out niet verzekerd

Broodfonds Eemland is na 'veel pech' meteen in het eerste jaar financieel weer gezond, zegt mede-oprichter Ilse van der Stoep. De 52-jarige tekstschrijver -uitgever uit Baarn legt maandelijks 66 euro in en zou bij langdurige ziekte 1.250 euro per maand krijgen. 'Ik heb ook lang in loondienst gewerkt, kon toen veel sparen en aflossen op mijn huis. Daardoor heb ik lage vaste lasten.'



Onder de bijna vijftig deelnemers van broodfonds Eemland is er nu niemand ziek, maar dat was kort na de oprichting in de zomer van 2014 wel anders. 'Helaas werden er snel drie mensen langdurig ziek: prostaatkanker, een whiplash en iemand met een afgescheurde pees in de schouder. Wat we toen met 30, 35 leden inlegden moesten we meteen uitkeren. Vervelend, maar als broodfonds ben je daar ook voor. Dat liep door tot in het tweede jaar, maar sindsdien gaat het gelukkig goed. Ik heb nog wel eens gekeken naar een verzekering, maar die zijn duur, een paar honderd euro per maand is niks. Dat wordt alleen maar meer naar mate je ouder wordt. En er gelden allerlei uitsluitingen, zo is een burn-out niet verzekerd.'