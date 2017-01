Zonnepanelen zijn populair (en steeds winstgevender)

Belasting

Wie veel panelen heeft, kan evenveel produceren als zijn eigen gebruik, en dan bedraagt de stroomrekening nul. Wie nog meer produceert, krijgt voor die extra energie niet meer de zelfde voorwaarden: de prijs wordt een stuk lager, en bovendien moet er belasting over de inkomsten worden betaald.



De regeling bestaat sinds 2004 en werd in 2011 verruimd: sindsdien mag elke particulier maximaal 5.000 kilowattuur (was 3.000 kilowattuur) per jaar leveren aan het stroombedrijf. Dat trok veel mensen over de streep. De terugverdientijd voor de panelen daalde mede daardoor tot zeven jaar, wat neerkomt op een rendement van 14 procent. Nillesen: 'Uit onderzoek weten we dat als de terugverdientijd onder de tien jaar komt, meer dan 50 procent van de mensen bereid is te investeren.' Ook de kosten van zonnepanelen zijn enorm gedaald.



De regeling is wel duur. Per vermeden ton CO2 kost deze regeling 269 euro. Subsidiëring van wind op zee kostte slechts 116 euro per ton vermeden CO2 in 2015, en sindsdien is de prijs nog spectaculair gedaald. En het meestoken van hout in kolencentrales, dat de afgelopen tijd zwaar onder vuur ligt omdat het zo'n dure methode zou zijn om CO2 -uitstoot te verminderen, is nog veel goedkoper: 53 euro per ton.