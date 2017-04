Zo slaat u vandaag op de vrijmarkt uw slag: vijf tips van 'professionals'

Waar let u op?

'Als je een gitaar of mandoline koopt moet je goed opletten of de hals nog wel recht is. Zo'n ding hoeft maar een paar uur in de zon te hebben gelegen en hij is vernacheld. Dat geldt specifiek voor gitaren met nylonsnaren, zoals een flamencogitaar. Die hebben geen stalen pen in de hals, waardoor je de hals niet meer kunt herstellen als-ie in de zon heeft staan bakken.'