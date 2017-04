Zo kwamen de Fransen beter uit de crisis dan Nederland

Wij herstellen nog van de crisis terwijl zij doorgroeiden

De afgelopen vijf jaar heeft Frankrijk stappen in de goede richting gezet. Dit is echter nog te weinig en niet overtuigend. Op dit gebied kan Frankrijk leren van Nederland, waar in vier jaar grondig is hervormd, de pensioenleeftijd is verhoogd en de overheid minder in de weg staat.



Toch hebben we Frankrijk economisch nog niet ingehaald, want wij herstellen nog van de crisis terwijl zij al doorgroeiden. Met wat Franse lessen kunnen we ervoor zorgen dat we bij een volgende crisis een stuk sneller herstellen en er vrolijk consumerend uitkomen.