Zo hopen Shell en Maersk brandstof te besparen: rotorzeilen op olietank

Reputatieschade

De 7 á 10 procent winst die Shell en Maersk voor ogen staat, is goed haalbaar, denkt projectmanager Rogier Eggers van het maritiem onderzoeksinstituut MARIN in Wageningen. Dat andere projecten veel grotere besparingen voorspiegelen, is volgens hem wel te verklaren. 'De brandstofbesparing hangt af van allerlei factoren. Dat varieert van de omvang van de rotors, de vaarsnelheid van het schip, tot aan hoe gunstig de wind op een vaarroute is.' De voorspellingen, stelt Eggers, variëren ook door verschillende rekenmethodes en het ontbreken van een standaard voor dit soort berekeningen.



Reders staan nog niet te springen om rotorzeilen op hun schepen te zetten. Daarbij speelt de vrees voor reputatieschade een rol. 'Schepen moeten nog steeds op tijd hun bestemming bereiken, niet drie dagen later omdat de wind is gaan liggen. Daarom worden de rotorzeilen toegepast op schepen die niet zo snel varen en alleen als aanvullend vermogen', legt Keuning uit. Complexiteit is een ander taboe. 'Reders willen absoluut geen extra personeel aan boord hebben.'



Eggers denkt dat de belangstelling voor rotorzeilen gaat toenemen als de buitenwacht meer milieu-eisen gaat stellen aan de scheepvaart. 'De sector staat nog niet echt onder druk om de uitstoot van CO2 te beperken', zegt de projectmanager. 'Op de klimaattop in Parijs in oktober bleef de scheepvaart grotendeels buiten schot.'