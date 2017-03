Zo bereidt u zich het best voor op Openhuizendag

De Openhuizendag is een uitstekende gelegenheid om snel een aantal te koop staande huizen te bekijken. De gebruikelijke afspraak voor een bezichtiging is niet nodig, de eigenaar ontvangt u zelf. Maar de dag kan ook misleidend zijn. Een wachtrij voor de woning is niet per se een goede indicatie van het aantal concurrent-kopers. Ook buren en dagjesmensen houden van binnenkijken. Het is ook een goed moment om in en om het huis gesprekken aan te knopen over het leven in de buurt, zaken als parkeeroverlast, aanwezigheid van hangjongeren, verkeersdrukte of een overdaad aan oranje versiering bij wedstrijden van het Nederlands elftal.