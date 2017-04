Zalm schreeuwend duur door dodelijke plagen en stijgende vraag

Minder productie, meer consumptie

De populariteit van de zalm in Nederland lijkt tot nu toe niet te lijden onder de hoge prijzen

Daardoor viel ook de productie van de Atlantische zalm tegen. Wereldwijd nam de zalmproductie af met 6,8 procent. Tegelijkertijd verhoogden de grootste zalmconsumerende landen - Frankrijk, Duitsland, VS en Japan - allemaal hun import. Het gevolg is dat een kilo kweekzalm op de wereldmarkt nu 7,40 euro kost. Anderhalf jaar geleden was dat nog 4,70 euro.



'In ons restaurant werken we niet met kweekzalm uit Noorwegen of Chili. Daarom hebben we minder last van de hoge prijzen dan anderen', zegt Elsman. 'Maar ook de kweekzalm uit Schotland en IJsland is duurder dan normaal. En zelfs de prijs van wilde zalm is wat toegenomen.'



Een prijsdaling ligt nog niet in het verschiet. Voorlopig zal zalmsteak of gerookte zalm duur blijven. Zalmen hebben ruim twee jaar nodig voordat ze groot genoeg zijn voor de consumptie. De Scandinavische zakenbank Nordea verwacht daarom dat de kiloprijs dit hele jaar boven de 6,40 euro zal blijven. Toch lijkt de populariteit van de zalm in Nederland tot nu toe niet te lijden onder de hoge prijzen. 'We zien een minimale daling in de verkoop', zegt een woordvoerder van Albert Heijn. Jumbo laat weten dat de vraag zelfs toeneemt.