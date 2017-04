Wordt Ivanka Trumps modeimperium voorgetrokken in China?

Volgens de woordvoerder worden alle merkaanvragen gelijk behandeld

Ivanka Trump (35) heeft een bloeiende modelijn die doet in onder meer kleding, schoenen, juwelen en tassen. Om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden runt ze als adviseur van het Witte Huis het bedrijf niet langer zelf. Wel is ze - ondanks kritiek - nog de eigenaar. Dat is volgens haar advocaat geen probleem omdat ze haar vader niet zou adviseren over handelsverdragen of -akkoorden. Haar interesses liggen eerder bij vrouwen- en kinderrechten.



Suggesties dat ze niettemin zakelijk voordeel heeft behaald werden woensdag door de Chinese autoriteiten krachtig van de hand gewezen. Woordvoerder Lu Kang van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat sommige media meedoen aan geruchten in de hoop dat ze iets kunnen onthullen. 'Ik kan u vertellen dat ze daar nooit in zullen slagen.' Volgens de woordvoerder worden alle merkaanvragen in China gelijk behandeld. Verder heeft China iedereen hoog zitten die de Chinees-Amerikaanse betrekkingen promoot, aldus Lu.