Wonen op 40 vierkante meter rukt op: de microwoning is in opkomst

De grote steden hebben een nieuwe generatie woningen nodig, stelde onderzoeksbureau Platform31 vorig jaar in het rapport Small smart living. Steeds meer mensen willen in de stad wonen, wat de huizenprijzen daar opjaagt. Voor degenen die dat financieel niet kunnen bijbenen is kleiner gaan wonen een alternatief. Een nieuwe levensstijl en technologie vergemakkelijken dat. Het telefoontafeltje in huis is allang verdwenen, boekenkasten worden zeldzaam, de televisie wordt steeds platter en de cd-verzameling is vervangen door een abonnement op Spotify. Het delen van spullen als auto's en gereedschap wordt steeds gewoner. Bovendien gebruiken jonge stedelingen de stad als verlengstuk van hun woonkamer. Vaker dan vroeger vindt de afspraak voor een koffie of een borrel buitenshuis plaats.



De wethouder Wonen van Amsterdam, SP'er Laurens Ivens, schetste de opkomst van microwoningen in een persbericht van zijn partij als een zorgelijke ontwikkeling. Hij vreest dat een nieuwe generatie speculanten opstaat, die 'hokken' verhuurt voor recordprijzen. Stef Blok, tot voor kort minister van Wonen, maakte het mogelijk appartementen tot 40 vierkante meter in Amsterdam en Utrecht te verhuren in de vrije sector. In het Amsterdamse gebouw North Orleans worden woningen van 30 vierkante meter verhuurd voor 1.250 euro.