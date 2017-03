Willen weten wat anderen verdienen maar wat we zelf verdienen niet bekendmaken

Het verplicht openbaar maken van de belastingaangiftes is in Nederland een even groot taboe als dat van de bedgeheimen. Alleen mensen die niets meer hebben of het niet meer doen, lopen ermee te koop.



Niettemin wil iedereen er graag alles over weten: van de buren of van mensen die even dichtbij staan zoals BN'ers en BB'ers. Gisteren maakte de president van de VS zijn belastingaangifte openbaar, nadat die overigens was gelekt. Vorig jaar moesten andere politici, zoals de Britse premier David Cameron, dit al doen na het uitlekken van de zogenoemde Panama Papers.