Willem Scholten (1944-2017): de man van Maasvlakte 2, de Betuwelijn en het 'havenschandaal'

Omkoping

De gedachte dat Scholten om de tuin was geleid door Van den Nieuwenhuyzen bleef nog een tijdje in havenkringen rondzingen. Maar toen bleek dat Scholten een Zwitserse bankrekening had en gratis gebruik mocht maken van een Antwerps appartement van Van den Nieuwenhuyzen, verdampte zijn laatste geloofwaardigheid.



De rechtbank Rotterdam verklaarde hem in 2010 schuldig aan omkoping, valsheid in geschrifte en oplichting van de gemeente Rotterdam. Hij kreeg twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk en een boete van 75.000 euro.



De juridische procedures sleepten zich voort tot aan de Hoge Raad. Toen bleek dat Scholten ongeneeslijk ziek was, trof hij eerder dit jaar een schikking met het Openbaar Ministerie. Het OM stopte een witwasprocedure, Scholten zou niet meer in cassatie gaan tegen een eerdere veroordeling. Hij overleed op 73-jarige leeftijd in een hospice in Barendrecht aan alvleesklierkanker.



Ondanks het havenschandaal bereikte Scholten de belangrijkste doelen voor de haven. Het Havenbedrijf werd in 2004 zelfstandig, de Betuwelijn is sinds 2007 operationeel en Maasvlakte 2 sinds 2013.